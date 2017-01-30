Ирак не намерен вводить контрмеры в связи с иммиграционной политикой США

СМИ: сближению РФ и США мешают однопартийцы ТрампаМеждународная панорама 30 января, 5:01
Ирак не намерен вводить контрмеры в связи с иммиграционной политикой СШАМеждународная панорама 30 января, 4:20
Многотысячные митинги против ужесточения иммиграционной политики проходят в СШАМеждународная панорама 30 января, 4:14
Карякин заявил, что все еще испытывает усталость после матча за шахматную коронуСпорт 30 января, 4:12
"Марсель" объявил о подписании контракта с футболистом ПайетомСпорт 30 января, 4:03
МИД Австралии поддержал миграционную политику ТрампаМеждународная панорама 30 января, 3:29
Сборная Столичного дивизиона с Овечкиным и Бобровским выиграла Матч звезд НХЛСпорт 30 января, 3:00
В ходе спецоперации в Чечне ликвидированы трое боевиков, двое полицейских погиблиПроисшествия 30 января, 2:55
"Известия": "Роскосмос" осенью может провести конкурс по строительству ВосточногоКосмос 30 января, 2:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 30 января. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Ирак не намерен вводить какие-либо контрмеры в связи с иммиграционной политикой, которую проводит новый президент США Дональд Трамп. Об этом, как сообщил телеканал Al Mayadeen, заявил иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади.
"Правительство Ирака не будет аналогичным же образом взаимодействовать с американской администрацией, принявшей решение о запрете на въезд в США иракцам", - сказал премьер на встрече с сотрудниками Центра стратегических исследований "Ар-Рафидейн". Аль-Абади уточнил, что "никаких контрмер из-за позиции (президента США) Дональда Трампа иракская сторона принимать не будет", По мнению политика, "из-за решения Трампа не нужно делать из американского народа врага иракцев".
За несколько часов до высказывания премьер-министра иракские парламентарии потребовали от правительства "симметрично ответить" на решение Трампа временно запретить въезд в Соединенные Штаты гражданам семи стран, в том числе Ирака.
На прошлой неделе президент США подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. В этот список, по данным американских СМИ, включены Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.