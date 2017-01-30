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Ирак не намерен вводить контрмеры в связи с иммиграционной политикой США

Международная панорама
30 января, 4:20 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов
Ранее иракские парламентарии потребовали от правительства симметричного ответита на указ Дональда Трампа временно запретить въезд в США гражданам семи стран, в том числе Ирака
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Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади

© EPA/RAINER JENSEN

КАИР, 30 января. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Ирак не намерен вводить какие-либо контрмеры в связи с иммиграционной политикой, которую проводит новый президент США Дональд Трамп. Об этом, как сообщил телеканал Al Mayadeen, заявил иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади.

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"Правительство Ирака не будет аналогичным же образом взаимодействовать с американской администрацией, принявшей решение о запрете на въезд в США иракцам", - сказал премьер на встрече с сотрудниками Центра стратегических исследований "Ар-Рафидейн". Аль-Абади уточнил, что "никаких контрмер из-за позиции (президента США) Дональда Трампа иракская сторона принимать не будет", По мнению политика, "из-за решения Трампа не нужно делать из американского народа врага иракцев".

За несколько часов до высказывания премьер-министра иракские парламентарии потребовали от правительства "симметрично ответить" на решение Трампа временно запретить въезд в Соединенные Штаты гражданам семи стран, в том числе Ирака.

На прошлой неделе президент США подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. В этот список, по данным американских СМИ, включены Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.

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