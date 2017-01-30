США и Южная Корея намерены укреплять совместный оборонный потенциал

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ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США и Республика Корея примут меры для укрепления совместного оборонного потенциала в целях отражения угроз со стороны КНДР. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе состоявшегося в воскресенье телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с премьером Республики Корея Хван Гё Аном.
Как сообщила позднее в тот же день пресс-служба Белого дома, Хван Гё Ан позвонил президенту, чтобы поздравить его с вступлением в должность главы государства. Далее собеседники заявили о "важности американо-южнокорейского альянса". Трамп в связи с этим подтвердил "непоколебимое обязательство (США) защищать Республику Корея, в том числе посредством обеспечения расширенного сдерживания" с применением всех сил и средств американского арсенала, включая ядерные вооружения. Также сообщается, что "оба лидера согласились предпринять шаги, чтобы укрепить совместный оборонный потенциал для защиты от северокорейской угрозы".
При этом собеседники рассмотрели вопросы, относящиеся к предстоящему визиту министра обороны США Джеймса Мэттиса в Республику Корея и Японию. Как ранее объявил Пентагон, Мэттис будет находиться в Сеуле и Токио в период с 1 по 3 февраля. Этот визит "отражает тесную дружбу" между США и Республикой Корея, убеждены Дональд Трамп и Хван Гё Ан. Они также заверили друг друга в намерении работать в целях укрепления "взаимной безопасности и процветания".