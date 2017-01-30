СМИ: сближению РФ и США мешают однопартийцы Трампа

ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Потеплению российско-американских отношений решительно препятствуют сами же однопартийцы нового президента США республиканца Дональда Трампа. На этом заострило внимание Национальное общественное радио NPR США в своем выпущенном в воскресенье в эфир репортаже, который был посвящен телефонному разговору президента России Владимира Путина и его американского коллеги.

Как отметило NPR, в состоявшейся в субботу беседе - первой после вступления в должность нынешнего главы американской администрации - "Путин напомнил Трампу, что Россия была союзником (США) в двух мировых войнах". Кроме того, Путин заявил, что "Россия рассматривает США в качестве самого важного партнера в борьбе с международным терроризмом", указало американское радио. "Однако, - подчеркнуло оно, - даже если Путин привлечет Трампа на свою сторону, новый президент США будет сталкиваться с твердым противодействием сближению с Россией в рядах собственной партии". "Некоторые республиканцы в Конгрессе США хотят зафиксировать существующие санкции в отношении России в виде закона, а также ввести новые из-за предполагаемого вмешательства" Москвы в ход последних американских президентских выборов, напомнило NPR.

Оно не дало никаких прогнозов по поводу того, удастся ли Трампу добиться поддержки курса на улучшение отношений Москвы и Вашингтона законодательной ветвью власти США. По мнению радиостанции, Кремль позитивно оценил субботний звонок, "которого долго ждали". "Главной темой часового разговора" стала борьба с терроризмом, считает NPR.

В свою очередь газета The Washington Post охарактеризовала беседу как "выстраивание партнерства с президентом России Владимиром Путиным". Лидеры, "согласно сведениям, изложенным Белым домом и Кремлем, пообещали объединить силы для борьбы с терроризмом в Сирии и других регионах, что сигнализирует о потенциальном сдвиге в американо-российских отношениях", констатировала газета.

От ее внимания не ушел тот пункт заявления Кремля, в котором говорилось, что Путин и Трамп "согласились наладить более прочные экономические связи между США и Россией". "Устранение санкций является приоритетом Москвы. Однако, на Трампа в США оказывают давление, призванное обеспечить сохранение этих ограничительных мер. Он в пятницу заявил, что, по его мнению, преждевременно рассматривать вопрос об отмене санкций", - добавила The Washington Post.