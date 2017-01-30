Госуправление КНР: ситуация на мировом рынке не отразится на валютном сотрудничестве с РФ

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ПЕКИН, 30 января. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Факторы неопределенности международного рынка не окажут существенного влияния на сотрудничество России и Китая в валютной сфере. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин.
"Мы ожидаем, что в будущем ситуация на международном рынке не окажет существенного влияния на сотрудничество России и Китая в валютной сфере", - говорится в сообщении, предоставленном в распоряжение ТАСС. "В настоящее время валютное регулирование торгово-экономического сотрудничества между РФ и КНР не сталкивается со специальными требованиями или политическими ограничениями, в будущем (управление) намерено способствовать укреплению торгово-экономических связей между нашими странами", - отметила Ван Чуньин.
По ее словам, в 2016 году Китай с российскими банками совершили валютные операции на общую сумму $32 млрд. За указанный период времени на межбанковском рынке КНР объем торгов юаня к рублю составил $1,8 млрд. При этом представитель не сообщила, на сколько изменились приведенные показатели за 2016 год по сравнению с 2015 годом.