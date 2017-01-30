Политолог назвал беседу Путина и Трампа свидетельством положительной динамики в отношениях

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, состоявшийся 28 января, свидетельствует о наличии позитивной динамики в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Университета штата Нью-Йорк в Стони-Брук, политолог Джонатан Сандерс.

Без острых тем

Он констатировал, что, как было объявлено вскоре после беседы, лидеры, в частности, обсудили борьбу против терроризма, ситуацию на Ближнем Востоке, положение дел вокруг ядерной программы Ирана, проблему Корейского полуострова и "основные аспекты кризиса на Украине". Политолог обратил внимание на то, что в списке этих тем не значились те, которые вызывали наиболее острые противоречия между США и РФ. "Здесь нет слова "Крым", - указал, в частности, Сандерс. По его мнению, тот факт, что подобные вопросы не затрагивались, "вероятно, является позитивным, хорошим сигналом".

"Чего здесь нет? Здесь не идет речь о кибератаках во время американских выборов", - добавил эксперт. Как он отметил, не упоминались также спорные темы, касающиеся работы спецслужб обоих государств. "Мне кажется, это вполне обычный, дипломатический разговор", - подчеркнул профессор.

По его мнению, уже этот факт является необычным и обнадеживающим, учитывая, "какого накала достигала риторика" между странами в последнее время. "Охлаждение в российско-американских отношениях - это одна из худших вещей, имевших место в последние 4-5 лет", - указал Сандерс. Он отметил, что состоявшийся разговор стал "по крайней мере положительным сигналом".

Бизнес на помощь политике

Профессор констатировал, что Трамп многие годы был предпринимателем. "Я бы напомнил, что, когда в российско-американских отношениях имело место идеологическое противостояние, настоящие бизнесмены из числа россиян и американцев всегда находили возможности договориться о ключевых вопросах", - подчеркнул эксперт.

В числе таких людей он назвал промышленника и дипломата Уильяма Аверелла Гарримана, который был послом США в СССР и, в частности, в годы Великой Отечественной войны отвечал за взаимодействие между государствами в сфере поставок вооружений и продовольствия. Позже Гарриман, как отметил Сандерс, сыграл положительную роль в переговорном процессе, по итогам которого между Москвой и Вашингтоном были достигнуты договоренности о запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой.

"Мы не знаем точно, почему именно Трамп в большей степени, чем основная масса политиков, открыт для взаимодействия с Россией, - указал политолог. - Однако тот факт, что он хочет договориться с РФ и взаимодействовать с Кремлем, думаю, является очень позитивным сигналом. Это происходит в то время, когда 98% людей, которые имеют право голоса в вопросах американской внешней политики, настроены антироссийски".

О телефонном разговоре

Первый после инаугурации Трампа телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов состоялся вечером 28 января. По сообщению Кремля, лидеры, в частности, отметили приоритетность объединения усилий в борьбе с терроризмом и "высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ (прежнее название запрещенного в России "Исламского государства" - прим. ТАСС) и других террористических группировок в Сирии".