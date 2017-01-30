Бенуа Амон надеется мобилизовать голоса всех левых за 100 дней до выборов во Франции

ПАРИЖ, 30 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Бывший министр национального образования Франции Бенуа Амон стал кандидатом правящей Социалистической партии на пост президента республики по итогам завершившихся в воскресенье партийных первичных выборов (праймериз). По предварительным данным, он получил 59% голосов, тогда как его соперник экс-премьер (до декабря 2016 года) Манюэль Вальс довольствовался 41%.

Победная речь

Поддержав 49-летнего политика, покинувшего правительство более двух лет назад, участники праймериз выразили несогласие с линией лидеров партии во власти. Вальс в их глазах несет такую же ответственность за ухудшение экономических показателей, как президент Франсуа Олланд.

Победную речь Амон начал вопреки традициям, даже не дожидаясь завершения митинга сторонников Вальса и окончания трансляции выступления соперника. "Сегодня левые могут поднять голову", - объявил победитель.

Он предложил "кандидатам левых и экологистов" формировать "последовательное и долговременное большинство ради социального, экологического и демократического прогресса". Одной из тем партийных переговоров, по всей видимости, станет его проект выплаты согражданам универсального ежемесячного пособия независимо от роли на рынке труда. По мнению аналитиков, такая мера, хотя и адресованная на первом этапе только молодежи, способна опустошить казну.

Хватит ли 100 дней?

Президентские выборы пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая. У победителя "праймериз" чуть меньше ста дней, чтобы консолидировать позиции. По данным газеты Les Echos, в начале января поддержать его на весенних выборах собирались лишь 6% избирателей. Согласно последнему исследованию аналитической службы Kantar Sofres, с тех пор рейтинг вырос до 13%, но и в этом случае шанс на победу не так велик.

Бенуа Амон родился 26 июня 1967 года в Сен-Ренане в регионе Бретань на северо-западе Франции. Его отец служил инженером на базе ВМС в порту Франции на Атлантике, мать работала секретарем. Когда Амон-старший в середине 70-х был направлен в Сенегал, родные последовали за ним.

Семья провела четыре года в Дакаре, где Амон-младший посещал школу. В политику будущий кандидат в президенты пришел в студенческие годы в Университете Западной Бретани.

30 лет в Соцпартии

Вступив в январе 1987 года в Соцпартию, Амон начал восхождение по партийной лестнице. Первый успех пришел в 1993 году, когда его избрали главой Движения молодых социалистов. В конце 90-х он был приглашен в команду министра занятости Мартин Обри, но вскоре перешел в частную компанию IPSOS ("Ипсос"), исследовавшую рынки.

Возвращение в политику в начале нового тысячелетия совпало с избранием (в 2004) в Европарламент, где Амону доверили пост вице-председателя в делегации по развитию связей с США. В 2008 году он баллотировался - неудачно - на пост первого секретаря Соцпартии, а затем снова ушел в бизнес. Одновременно читал в университете Париж-VIII лекции о механизмах принятия решений в Евросоюзе.

Уход из правительства

Обосновавшись в департаменте Ивелин близ столицы, Амон победил в июне 2012 года на выборах в нижнюю палату парламента - Национальное собрание. Со временем он получил мандат и в муниципалитете Траппа. Минувшей осенью ситуация в этом городе в 30 км от Парижа вызвала публикации в прессе по поводу роста мусульманского населения и тенденций радикализации. Амон не разделил тревогу, заявив, что "утверждения не подкреплены фактами".

С мая 2012 года в течение двух лет он входил в правительство - сначала в ранге министра социальной и солидарной экономики, а затем - образования. В августе 2014 года покинул кабинет, потребовав "изменения политики и более эффективной борьбы против безработицы и неравенства". После отставки вернулся в депутаты.

О намерении баллотироваться на "праймериз" Амон объявил еще в августе - задолго до того, как глава государства и однопартиец Франсуа Олланд решил не идти на второй срок. Правда, первым на левом фланге в спор за Елисейский дворец вступил основатель Левого фронта и лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Сегодня его готовы поддержать примерно столько же избирателей, что и кандидата социалистов.

Тень Макрона

Лишь немногие верят сейчас в шансы Амона собрать под знамена всех однопартийцев, тем более - всех левых. "Это - конец Соцпартии", - посетовала одна из участниц "праймериз". "Левые назначили капитана "Титаника", - убежден оппонент социалистов, депутат Национального фронта Жильбер Коллар.

Часть электората Вальса готовится, судя по всему, поддержать не Амона, а лидера "внепартийного" движения "На марше" (En marche!) Эмманюэля Макрона. Последний ратует за модернизацию Франции, обещая "ввести страну в ХХI век, сделать ее успешной".

Согласно последним опросам, рейтинг лидера "На марше" сейчас выше 20%. Это лишь на один-два пункта ниже, чем рейтинги перед первым туром кандидата "Республиканцев" Франсуа Фийона, возглавлявшего кабинет министров в 2007-2012 годах, или лидера Нацфронта Марин Ле Пен.

В случае дуэли Фийон - Ле Пен во втором туре аналитические службы, однако, по-прежнему прогнозируют победу бывшего главы правительства. Социологи предрекают Фийону в финале до 60% голосов.