Во второй реактор АЭС "Фукусима-1" успешно запущена камера

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ТОКИО, 30 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японские специалисты смогли успешно запустить зонд с камерой в район ядерного реактора во втором энергоблоке аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом объявил ее оператор - крупнейшая в стране электроэнергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCo).
Прямо под поврежденным реактором камера зафиксировала сгустки черного вещества. Эксперты полагают, что это могут быть остатки ядерного топлива, которые прожгли корпус установки и выпали наружу. В начале февраля 2016 года специалисты TEPCo планируют запустить внутрь внешней защитной оболочки реактора робота, снабженного измерителями радиации и другими датчиками, это позволит получить более точные данные о ситуации внутри пораженной части энергоблока.
Такая информация необходима для подготовки работ по извлечению расплавившихся топливных стержней и уборке обломков. По мнению экспертов, во втором реакторе АЭС расплавилось примерно 70% ядерного топлива. Предпринятая 24 января предыдущая попытка запустить туда камеру закончилась неудачей.
Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Расходы на ликвидацию последствий аварии и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям, согласно последним оценкам, составят 21,5 трлн иен (около $189 млрд).
По расчетам, к удалению расплавившегося топлива из внутренних частей реакторов ликвидаторы смогут приступить не ранее 2025 года. Полностью снести и утилизировать АЭС "Фукусима-1" в Токио рассчитывают только к 2040-м годам.