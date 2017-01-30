Глава провинции Квебек назвал нападение на мечеть терактом

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ОТТАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Премьер-министр провинции Квебек Филипп Куяр назвал нападение на мечеть в канадском Квебек-Сити, в результате которого погибли, по предварительным данным, пять прихожан, терактом. Соответствующую запись он сделал на своей странице в сети микроблогов Twitter.
"После этого террористического акта я распорядился приспустить флаг Квебека (на административных зданиях)", - написал глава региона.
В полиции до сих пор не сообщают о числе жертв и пострадавших. "Речь идет о множестве жертв, но я не могу спекулировать цифрами, так как расследование продолжается", - заявил официальный представитель квебекской полиции Этьен Дойон.
Ранее сообщалось, что расстрелявшие прихожан мечети в Квебек-Сити были в масках и выкрикивали лозунги во славу Аллаха. В момент нападения в помещении, по разным данным, находились от 40 до 100 человек. Стражи порядка заявили, что задержали двух нападавших. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что у них мог быть сообщник.