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СМИ: Трамп заявил, что вскоре у него будет более 50 млн подписчиков в соцсетях

Международная панорама
30 января, 9:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Президент США заявил, что не пользовался бы соцсетями, "если бы не бесчестность СМИ"
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НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп уверен, что в ближайшее время общее число его подписчиков в Twitter, Facebook и других социальных сетях превысит 50 млн человек. Об этом новый хозяин Белого дома сообщил в интервью телеканалу СBN, которое вышло в эфир в воскресенье.

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Трамп заверил, что не пользовался бы соцсетями, "если бы не бесчестность СМИ". Президент США выразил уверенность в том, что журналисты регулярно искажают его слова и доносят их до граждан в собственной интерпретации.

"Я могу делать заявления в обход СМИ. Тогда мои слова сохраняют тот смысл, который я в них вложил. Мне не приходится терпеть то, что СМИ переиначивают их", - разъяснил Трамп преимущества использования соцсетей.

"Я бы сказал с уверенностью, что скоро у меня будет свыше 50 млн подписчиков в Facebook, Twitter, Instagram и прочем", - указал в связи с этим американский лидер. Он добавил, что будет использовать официальный микроблог президента США в Twitter, однако предпочитает все же свой личный - @RealDonaldTrump.

В интервью изданиям Bild и Times, опубликованном 16 января, Трамп напомнил, что продолжит вести свой личный аккаунт в Twitter и после инаугурации. "В настоящий момент у меня 46 млн подписчиков - это очень много, включая Facebook, Twitter и Instagram, - отметил тогда он. - Пресса так нечестно пишет обо мне, что я высказываю свое мнение в Twitter.

Трамп до сих пор регулярно публикует свои комментарии на различные темы в личном микроблоге. Число его подписчиков в Twitter составляет в настоящее время около 22,8 млн человек. Во время президентской гонки пристрастие республиканца к соцсетям вызывало немало иронических замечаний со стороны его политических оппонентов, а также обвинений в несерьезности.

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