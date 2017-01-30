Число погибших при нападении на мечеть в Квебек-Сити увеличилось до шести

Подготовка Казани к ЧМ-2018 идет с опережением графикаСпорт 30 января, 9:23
Леонов: многие сборные заинтересовались Казанью как местом базирования на ЧМ-2018Спорт 30 января, 9:22
Свердловский губернатор поручил разработать план по восстановлению дороги в СеребрянкуНовости Урала 30 января, 9:06
Российская лыжница Васильева завоевала золото УниверсиадыСпорт 30 января, 9:00
Роджер Федерер вошел в топ-10 рейтинга ATPСпорт 30 января, 8:58
Серена Уильямс вернулась на первую строчку рейтинга WTAСпорт 30 января, 8:38
Казань может подать заявку на проведение финала еврокубка после ЧМ-2018Спорт 30 января, 8:32
Toyota впервые за пять лет уступила мировое лидерство по числу проданных автоЭкономика и бизнес 30 января, 8:15
Мутко: Россия усилит работу по продвижению ЧМ-2018Спорт 30 января, 8:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли, восемь получили ранения в результате нападения на мечеть в канадском городе Квебек-Сити. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции.
Ранее сообщалось о пяти погибших и 10 пострадавших.
По данным агентства, в полиции также подтвердили информацию о двух задержанных.
По данным канадских СМИ, неизвестные в масках открыли стрельбу в мечети во время вечерней молитвы. В этот момент в помещении, по разным данным, находились от 40 до 100 человек.
Премьер-министр провинции Квебек Филипп Куяр назвал нападение терактом. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, заявил, что случившееся было "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".