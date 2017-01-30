Столтенберг: НАТО не видит непосредственной угрозы восточному флангу со стороны РФ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс не видит прямой угрозы восточному флангу со стороны Российской Федерации. Об этом в эфире британского телеканала Би-би-си заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы видим значительное наращивание военного потенциала, но мы не видим надвигающейся угрозы", - сказал он.

По его словам, НАТО отвечает на шаги России, именно поэтому альянс впервые разместил войска в Восточной Европе. "У нас многонациональное присутствие в Балтийских странах, мы посылаем отчетливый сигнал, что атака на одну из этих стран повлечет реакцию всего альянса", - пояснил генсек НАТО.

"Мы не ищем конфронтации с Россией, не хотим новой холодной войны", - отметил Столтенберг. Он также заявил, что "доверяет сообщениям многих национальных разведслужб, в том числе из Германии, США, что Россия стоит за многими кибератаками".

Генсек НАТО отметил, что альянс видит в угрозе кибератак новый вызов коллективной безопасности. "В 2007 году мы видели мощную атаку против Эстонии. После этого мы начали укрепление собственной кибербезопасности", - сказал он.