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СМИ: более 50% американцев недовольны Трампом спустя неделю после его инаугурации

Международная панорама
30 января, 10:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Доля недовольных политикой нового президента достигла отметки в 51%, сообщает газета Hill
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© EPA/LARRY W. SMITH

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Более половины американцев недовольны работой президента США Дональда Трампа спустя неделю со дня его инаугурации. Об этом сообщает газета Hill со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией Gallup.

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Согласно результатам опроса общественного мнения, доля недовольных политикой нового президента в субботу достигла отметки в 51%.

Для сравнения, отметка в 51% недовольных президентом Бараком Обамой была преодолена спустя год пребывания его на посту главы государства, а Джордж Буш - младший был президентом в течение более тысячи дней до того момента, пока не был пересечен этот условный рубеж недовольства.

В опросе Gallup приняли участие 1,5 тыс. человек, погрешность составляет 3 процентных пункта.

Республиканец Трамп вступил в должность главы администрации США 20 января.

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