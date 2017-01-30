СМИ: более 50% американцев недовольны Трампом спустя неделю после его инаугурации

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Более половины американцев недовольны работой президента США Дональда Трампа спустя неделю со дня его инаугурации. Об этом сообщает газета Hill со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией Gallup.
Согласно результатам опроса общественного мнения, доля недовольных политикой нового президента в субботу достигла отметки в 51%.
Для сравнения, отметка в 51% недовольных президентом Бараком Обамой была преодолена спустя год пребывания его на посту главы государства, а Джордж Буш - младший был президентом в течение более тысячи дней до того момента, пока не был пересечен этот условный рубеж недовольства.
В опросе Gallup приняли участие 1,5 тыс. человек, погрешность составляет 3 процентных пункта.
Республиканец Трамп вступил в должность главы администрации США 20 января.