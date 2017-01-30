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Хакеры взломали более 20 сайтов госорганов Казахстана

Международная панорама
30 января, 10:17 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Светлана Тумакова
Взлом сайтов стал возможен из-за слабой защиты, заявили в министерстве информации и коммуникаций страны
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АСТАНА, 30 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Десятки сайтов государственных органов Казахстана оказались взломаны в результате хакерских кибератак. Об этом сообщили в министерстве информации и коммуникаций (МИК) республики.

По информации ведомства, на прошедших выходных зафиксирован взлом интернет-ресурсов местных исполнительных и представительных органов власти, а также подведомственных организаций центральных госорганов. По уточненным данным, Служба реагирования на компьютерные инциденты РГП "ГТС" МИК зафиксировала взломы 21 интернет-ресурса.

По заключению ведомства, взлом сайтов стал возможен из-за слабой защиты. "По имеющимся данным, большинство интернет-ресурсов расположены на одном сервере и имеют одинаковые уязвимости. Данные случаи стали возможными из-за отсутствия контроля со стороны владельцев интернет-ресурсов за своевременным обновлением системы управления содержимым (CMS), обеспечением надлежащей защиты, своевременным обнаружением инцидента, заключения договоров на сопровождение интернет-ресурсов с недобросовестными поставщиками", - отмечается в распространенной пресс-службой МИК информации.

Как сообщили в министерстве, в настоящее время принимаются все необходимые меры по недопущению подобных инцидентов.

В свою очередь казахстанский Центр анализа и расследования кибератак сообщил на своей официальной странице, что в результате взлома "был произведен массовый дефейс (тип хакерской атаки, при которой меняется главная (или другая важная) страница веб-сайта - прим. ТАСС) 323 сайтов". Среди них сайты госорганов Северо-Казахстанской области, государственных и бюджетных учреждений Восточно- Казахстанской и Алматинской областей. Атакам хакеров подверглись сайты больниц, колледжей, театров, библиотек, холдингов.

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