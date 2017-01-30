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Абашидзе: восстановление дипломатических отношений между Грузией и РФ не обсуждается

Международная панорама
30 января, 10:21 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория
Специальный представитель премьер-министра Грузии заявил, что "вопрос восстановления дипломатических отношений с РФ связан с вопросом территориальной целостности" его страны
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ТБИЛИСИ, 30 января. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что на данном этапе вопрос восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией не обсуждается. Об этом он сказал журналистам в Тбилиси.

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Абашидзе отметил, что "вопрос восстановления дипломатических отношений с РФ связан с вопросом территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ нашей страны". "Если будут серьезные совместные шаги в плане мирного восстановления территориального единства Грузии, то этот вопрос встанет на повестку дня", - отметил Абашидзе.

Он сказал, что "пока нет никакого прогресса в направлении решения сложных проблем, связанных с восстановлением территориальной целостности Грузии". "Если у РФ будет соответствующая политическая воля, мы готовы сделать совместные шаги для поэтапного урегулирования самых сложных проблем в отношениях двух стран", - отметил Абашидзе. Он сообщил, что на предстоящей 7 февраля в Праге очередной его встрече с статс-секретарем, замминистра иностранных дел РФ Григорием Карасиным будут рассмотрены традиционные для этих встреч "конкретные вопросы сотрудничества двух стран в сферах торговли, экономики, транспорта, культуры, гуманитарные проблемы и текущие вопросы".

2 сентября 2008 года Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Москвой в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона. Тогда же МИД Грузии сообщил, что сохранит консульские отношения с РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 7 февраля в Праге Карасин и Абашидзе проведут встречу "для обсуждения практических вопросов российско-грузинских отношений".

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