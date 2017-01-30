Олланд: напавшие на мечеть хотели "нанести удар по миролюбию" жителей Квебека

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ПАРИЖ, 30 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Организаторы нападения на мечеть в канадском городе Квебек-Сити, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек, хотели "нанести удар по миролюбию и открытости" жителей франкоязычной части Канады. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, выразив соболезнования канадскому народу и осудив этот теракт, сообщили в Елисейском дворце.
"Президент республики самым решительным образом осуждает этот подлый теракт в одной из мечетей Квебека, который привел к гибели по меньшей мере шести человек и ранению многих людей. Террористы хотели нанести удар по миролюбию и открытости квебекцев", - заявил Олланд.
Как подчеркнул президент, "Франция сейчас вместе с пострадавшими и их семьями". "Президент республики обращается с посланием сочувствия, теплоты и солидарности к премьер-министру Квебека Филиппу Куяру и премьер-министру Канады Джастину Трюдо", - заключили в Елисейском дворце.
Нападение на мечеть в Квебек-Сити было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье. Двое неизвестных в масках открыли огонь, когда в помещении находились от 40 до 100 человек. По данных канадских СМИ, шесть человек в результате случившегося погибли, восемь получили ранения. Трюдо заявил, что случившееся было "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".