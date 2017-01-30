СМИ: Ассанж ждет ответа от министерства юстиции США по поводу условий экстрадиции

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ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж готов обсуждать вопрос о своей экстрадиции в США только после ответа от министерства юстиции США, которому он вместе с адвокатами направил запрос. Об этом он сообщил в воскресном интервью британскому телеканалу ITV по видеосвязи из посольства Эквадора в Лондоне.
"Мы обратились к (представителям) американского Минюста с вопросом о том, собираются ли они закрыть это дело (против Ассанжа), - проинформировал основатель WikiLeaks. - Мы заявили о том, что оно неконституционно, незаконно и что его не следует продолжать. Что же они собираются делать дальше?"
По словам Ассанжа, он и его представители "хотят обсудить возможности защиты его прав", если потребуется на определенных условиях выехать в США для решения этого вопроса. "Пока мы от них ничего не услышали, - сказал он. - Мяч находится сейчас на поле Минюста".
Ранее уроженец Австралии говорил, что готов согласиться на экстрадицию при условии помилования американскими властями информатора организации Брэдли Мэннинга, который был приговорен к 35 годам лишения свободы. Бывший президент США Барак Обама за день до окончания своих полномочий объявил о решении смягчить судебный приговор Мэннингу, который благодаря этому выйдет на свободу 17 мая. По заявлению Белого дома, американские власти не рассчитывают на выдачу Ассанжа в ответ на смягчение приговора информатору WikiLeaks.
С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил убежище в эквадорской дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.