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СМИ: Ассанж ждет ответа от министерства юстиции США по поводу условий экстрадиции

Международная панорама
30 января, 10:51 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 30, января. /ТАСС
По словам основателя WikiLeaks, он и его представители "хотят обсудить возможности защиты его прав", если будет необходимо выехать в США
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ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж готов обсуждать вопрос о своей экстрадиции в США только после ответа от министерства юстиции США, которому он вместе с адвокатами направил запрос. Об этом он сообщил в воскресном интервью британскому телеканалу ITV по видеосвязи из посольства Эквадора в Лондоне.

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"Мы обратились к (представителям) американского Минюста с вопросом о том, собираются ли они закрыть это дело (против Ассанжа), - проинформировал основатель WikiLeaks. - Мы заявили о том, что оно неконституционно, незаконно и что его не следует продолжать. Что же они собираются делать дальше?"

По словам Ассанжа, он и его представители "хотят обсудить возможности защиты его прав", если потребуется на определенных условиях выехать в США для решения этого вопроса. "Пока мы от них ничего не услышали, - сказал он. - Мяч находится сейчас на поле Минюста".

Ранее уроженец Австралии говорил, что готов согласиться на экстрадицию при условии помилования американскими властями информатора организации Брэдли Мэннинга, который был приговорен к 35 годам лишения свободы. Бывший президент США Барак Обама за день до окончания своих полномочий объявил о решении смягчить судебный приговор Мэннингу, который благодаря этому выйдет на свободу 17 мая. По заявлению Белого дома, американские власти не рассчитывают на выдачу Ассанжа в ответ на смягчение приговора информатору WikiLeaks.

С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил убежище в эквадорской дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

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Темы
Дело Ассанжа и WikiLeaks Смягчение приговора Брэдли Мэннингу
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