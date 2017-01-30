Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Американские спецслужбы и ВС США работают над новой оценкой способности руководства России и Китая пережить ядерный удар, сохранив дееспособность. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Исследование, заказанное Конгрессом США еще при президенте Бараке Обаме, должно будет показать "способность руководства выжить, управлять и контролировать государственные функции" в случае ядерного удара. Как отмечает агентство, доклад должен включать "местоположения и описания надземных и подземных объектов, имеющих значение для политического и военного" руководства России и КНР, а также объектов, из которых первые лица этих стран смогут осуществлять свои функции в период кризиса и боевых действий.

Стратегическому командованию также поручено представить "детальное описание" того, как меры по обеспечению безопасности и функционирования руководства России и Китая учитываются в расчетах американского планирования на случай ядерной войны.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп подписал президентский меморандум о проведении Соединенными Штатами подробного анализа своего ядерного потенциала на предмет его соответствия современным угрозам.