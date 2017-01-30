Зариф назвал отношения Ирана и РФ важным фактором стабильности и безопасности в регионе

ТЕГЕРАН, 30 января. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Российско-иранские отношения - важный фактор региональной стабильности и безопасности. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа участникам открывшейся в Тегеране конференции, приуроченной к более чем пятивековой истории взаимодействия обеих стран.

"Развитие российско-иранских отношений не только отвечает интересам народов двух стран, но и служит важным фактором региональной стабильности и безопасности, фактором развития Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока. В течение трех минувших десятилетий наши отношения поступательно развивались, особенно активное развитие происходило в последние несколько лет", - подчеркнул глава иранского МИД.

"Исламская Республика Иран и Российская Федерация играют ключевую роль в истории мировой цивилизации. Они могут гордиться десятками выдающихся личностей, которые внесли весомый вклад в мировую культуру. Это Хафез, Саади, Фирдоуси, Толстой, Чехов, Пушкин и многие другие. В мире очень мало стран, история отношений которых перешагнула пятивековой рубеж, к таким странам относятся Иран и Россия", - отметил Зариф.

Помимо научной конференции в Центре международных исследований при МИД Ирана также открылась выставка исторических документов, посвященная отмечающемуся в этом году 515-летию российско-иранских отношений.