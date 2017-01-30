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СМИ: МИД Польши подвергся атаке хакеров, якобы связанных с РФ

Международная панорама
30 января, 11:39 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Как сообщает газета Rzeczpospolita, в декабре несколько работников получили электронное письмо, после открытия которого начиналась установка вирусных программ
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ВАРШАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министерство иностранных дел Польши стало целью атаки хакеров, якобы связанных с РФ, которую удалось отразить службе безопасности. С таким утверждением выступила польская газета Rzeczpospolita.

По информации издания, в декабре несколько работников получили электронное письмо, якобы содержавшее обращение генсека НАТО после встречи Совета Россия - НАТО. После открытия вложения к данному письму начиналась установка вирусных программ, позволяющих украсть данные с компьютера, утверждает газета.

"Дело осложнялось тем фактом, что атака была проведена с использованием сервера МИД одного из государств Латинской Америки", - сообщили "Речь посполитой" в пресс-службе ведомства, пояснив, что из-за этого службе безопасности было сложно обнаружить попытку взлома. Как пишет газета, в министерстве считают, что за этой атакой стоит хакерская группа "APT28".

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