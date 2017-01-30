Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек НАТО не согласен с решением перевести "Часы Судного дня" на 30 секунд вперед

Международная панорама
30 января, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Йенс Столтенберг отметил, что НАТО способна предотвратить конфликт, а коллективная оборона не направлена на то, чтобы провоцировать дестабилизацию
Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

© EPA/JULIEN WARNAND

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласен с решением ученых-атомщиков перевести стрелки символических "Часов Судного дня" на 30 секунд вперед. Такое мнение он высказал в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

Смотрите также
Bulletin of Atomic Scientists: стрелки "часов судного дня" стали ближе к "ядерной ночи"

"Нет, я не согласен. Во-первых, мы не видим неизбежной угрозы масштабной войны, неотвратимой угрозы для какого-то члена нашего альянса. Во-вторых, НАТО сильна тем, что способна предотвратить конфликт, наша сильная коллективная оборона не направлена на то, чтобы провоцировать конфликт и дестабилизацию", - сказал Столтенберг, комментируя решение ученых и мнение о том, что мир все ближе к "Судному дню".

26 января американский журнал "Бюллетень ученых- атомщиков" (Bulletin of Atomic Scientists) объявил о решении перевести стрелки символических "Часов Судного дня", показывающих степень угрозы ядерной катастрофы, на 30 секунд вперед - до 2 минут 30 секунд до полуночи (время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения - прим. ТАСС), чего не бывало с 1980-х годов, когда гонка вооружений была в разгаре.

Среди причин такого решения - стоящие перед человечеством глобальные проблемы и заявления некоторых политиков, в число которых входит президент США Дональд Трамп. Наибольшее время часы показывали в 1953 году (23:58) в связи с испытаниями СССР и США термоядерной бомбы.

Смотрите также

Грушко: НАТО не планирует отказаться от мифа о "российской угрозе"
Independent: передовые части британской армии противник уничтожит за полдня
Генсек НАТО: альянс стремится избежать конфликта с РФ, наращивая оборону
В Пентагоне утверждают, что НАТО не ищет конфликта с Россией

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
2
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
3
Украинские радикалы пикетируют филиалы российских банков в Киеве
4
ВЦИОМ: россияне в конце года опасались усиления международной напряженности
5
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые социальные гарантии
6
Навального и Офицерова 1 февраля принудительно доставят в суд Кирова
7
В Подмосковье задержан водитель, не пропустивший скорую помощь
Темы дня
Реклама