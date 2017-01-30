Генсек НАТО не согласен с решением перевести "Часы Судного дня" на 30 секунд вперед

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласен с решением ученых-атомщиков перевести стрелки символических "Часов Судного дня" на 30 секунд вперед. Такое мнение он высказал в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

"Нет, я не согласен. Во-первых, мы не видим неизбежной угрозы масштабной войны, неотвратимой угрозы для какого-то члена нашего альянса. Во-вторых, НАТО сильна тем, что способна предотвратить конфликт, наша сильная коллективная оборона не направлена на то, чтобы провоцировать конфликт и дестабилизацию", - сказал Столтенберг, комментируя решение ученых и мнение о том, что мир все ближе к "Судному дню".

26 января американский журнал "Бюллетень ученых- атомщиков" (Bulletin of Atomic Scientists) объявил о решении перевести стрелки символических "Часов Судного дня", показывающих степень угрозы ядерной катастрофы, на 30 секунд вперед - до 2 минут 30 секунд до полуночи (время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения - прим. ТАСС), чего не бывало с 1980-х годов, когда гонка вооружений была в разгаре.

Среди причин такого решения - стоящие перед человечеством глобальные проблемы и заявления некоторых политиков, в число которых входит президент США Дональд Трамп. Наибольшее время часы показывали в 1953 году (23:58) в связи с испытаниями СССР и США термоядерной бомбы.