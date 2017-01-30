В Литве суд отложил решение о снятии табличек с названием улиц на иностранных языках

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ВИЛЬНЮС, 30 января. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Вильнюсский окружной административный суд рассмотрел иск с требованием снять декоративные таблички с названием улиц на иностранных языках, которые вывешены в столице Литвы в рамках проекта Вильнюсской мэрии, однако отложил вынесение решения. "Оно будет объявлено 15 февраля", - сообщила судебная инстанция.
С требованием заставить муниципалитет снять девять нелитовских табличек в суд обратилась представитель правительства в Вильнюсском уезде Вилда Вайчюнене. "Двуязычные надписи вносят раскол в общество и поощряют межнациональную рознь. Они нарушают закон, согласно которому все публичные надписи должны быть на государственном языке", - заявила она. По словам представителя правительства, с требованием убрать эти таблички к ней обращались как отдельные граждане, так и общественные организации.
Представитель мэрии Неринга Алексоните пояснила суду, что декоративные надписи не являются носителем официальной информации и не могут трактоваться как информационные знаки. "Это декоративные акценты", - сказала она.
С подходом представителя правительства не согласен мэр столицы Ремигиюс Шимашюс. Ранее он заявлял, что если следовать запретительной логике, в Вильнюсе придется снять десятки мемориальных досок, посвященных жившим и творившим в литовской столице деятелям культуры разных народов.
В разных местах Вильнюса вывешено девять иноязычных табличек на английском, идише, исландском, караимском, латышском, немецком, русском, татарском и польском языках. Они носят декоративный характер и изготовлены специально для каждого места с оригинальным дизайном. Обычные названия улиц на государственном языке оформлены иначе и сразу узнаются как информационные знаки.