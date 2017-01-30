Число подписей под петицией об отмене госвизита Трампа в Великобританию превысило 1 млн

ЛОНДОН, 30 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Число подписей под петицией с требованием отмены государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию превысило 1 млн. На 09:54 по местному времени (12:54 мск) под этим документом, размещенном на парламентском сайте петиций, было поставлено 1 000 109 подписей.

Ни одна из петиций в британской истории еще не достигала миллионной отметки так быстро - этот документ появился в интернете лишь сутки назад.

Не достоин госвизита

Петицию под названием "Не допустить государственный визит Дональда Трампа в Соединенное Королевство" разместил в воскресенье некий Грэм Гест. Уже через несколько часов она набрала 100 тысяч подписей, необходимых для формального рассмотрения петиции законодательным органом. Число ее сторонников продолжает стремительно расти.

В тексте петиции указано, что "Дональду Трампу должен быть позволен въезд в Великобританию в качестве главы администрации США, однако он не должен быть приглашен с официальным государственным визитом". По мнению автора документа, "хорошо задокументированные женоненавистнические и вульгарные" высказывания американского президента "лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским". "По этой причине в течение своего президентства Дональд Трамп не должен быть приглашен в Соединенное Королевство с официальным государственным визитом", - говорится в тексте электронного документа.

Теперь петиция должна быть рассмотрена Палатой общин (нижняя палата британского парламента). Впрочем, организация парламентских дебатов означает лишь то, что документ попал в поле зрения парламентариев в связи с тем, что оказался в центре внимания общественности. Никаких конкретных решений по таким документам депутаты, как правило, не принимают.

Иммиграционные указы Трампа

Ранее Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд в страну граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена.

По этой причине Тереза Мэй отдала распоряжение главам МИД и МВД Борису Джонсону и Эмбер Радд связаться со своими коллегами в Вашингтоне, чтобы выразить озабоченность относительно введения запрета на въезд граждан из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. В итоге им удалось договориться, что британцы, имеющие двойное гражданство с указанными странами, могут посещать Соединенные Штаты. Правда при этом они не должны въезжать в США непосредственно из этих семи стран.

Реакция официального Лондона

Пресс-секретарь главы британского правительства сообщила в воскресенье, что премьер-министр Великобритании не согласна с действиями президента в сфере иммиграции. "Иммиграционная политика США - это дело правительства Соединенных Штатов, так же как иммиграционная политика в этой стране (Великобритании) должна определяться нашим правительством. Однако мы не согласны с таким подходом", - отметила она.

Впрочем, официальный представитель премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, заявил, что предстоящий государственный визит Трампа в Великобританию отменен не будет. "Было направлено приглашение, и оно было принято", - сообщил он, подчеркнув, что позиция официального Лондона в отношении госвизита нового хозяина Белого дома остается неизменной.

Приглашение посетить Великобританию с государственным визитом в этом году, подписанное королевой Елизаветой II, Трампу передала премьер-министр Тереза Мэй во время встречи с главой администрации США в Белом доме в минувшую пятницу.