Украинские радикалы пикетируют филиалы российских банков в Киеве

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Украинские радикалы, члены националистической партии "Национальный корпус" пикетируют центральные офисы филиалов российских банков в Киеве. Соответствующее видео размещено на странице партии в Facebook.

"Сегодня "Национальный корпус" начал бойкот российских банков, а именно - центральных штабов", - отметил один из организаторов пикета.

На видео видно, как группа людей собралась около центрального офиса Сбербанка (дочки Сбербанка России) в украинской столице и расклеивает листовки, призывающие украинских вкладчиков забирать деньги из российских банков. Часть участников показательно одета в ватники, а в руках у них - балалайки и автоматы. "Надеемся, что привлечем внимание именно вкладчиков Украины, которые сегодня вкладывают деньги в российские банки", - пояснил организатор.

Он также добавил, что "акция будет иметь бессрочный характер" и в дальнейшем будет организована около всех отделений российских банков.

Организаторы пикета заявляют, что таким образом они защищают национальные экономические интересы Украины, где российские финансовые учреждения занимают 15% банковской сферы.