Air France пришлось отказывать пассажирам, которым запретили въезд в США

ПАРИЖ, 30 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Сотрудники французской авиакомпании Air France вынуждены отказывать в посадке на борт самолетов пассажирам из ряда мусульманских стран, которые должны были проследовать в США, но столкнулись с запретом на въезд в эту страну после соответствующего распоряжения американского президента Дональда Трампа. Как говорится в заявлении перевозчика, данная мера принимается в соответствии с международными обязательствами компании.

"28 января 2017 года Air France была уведомлена правительством Соединенных Штатов о новых ограничениях на въезд на территорию, вступающих в действие незамедлительно. Как и все авиакомпании, Air France вынуждена соблюдать требования относительно въезда на территорию стран, которые она обслуживает, и, тем самым, ей не разрешается допускать к посадке, зная обстоятельства пассажиров, следующих в страну, доступ в которую им запрещен", - говорится в заявлении авиакомпании.

Как подчеркнули в Air France, "действуя подобным образом, компания лишь подчиняется международным правилам, которые регулируют авиасообщение и которые она обязалась соблюдать". Тем самым, констатировали в компании, ее сотрудники в воскресенье были вынуждены отказать в посадке на рейс 15 пассажирам, "являющимся выходцами из стран, перечисленных в указе" Дональда Трампа об ограничении миграции, а уже сегодня число таких пассажиров возросло до 21 человека. "Все другие авиакомпании, обслуживающие рейсы в направлении Соединенных Штатов, действовали аналогичным образом", - подчеркнули в Air France.

Вместе с тем, особо отметили во французской авиакомпании, все пассажиры, которым по независимым от перевозчика причинам было отказано в перелете через Атлантику, получают максимально возможную поддержку со стороны Air France, которая "обеспокоена исключительно защитой своих клиентов, в том числе, от возможных последствий прибытия в страну, доступ куда им запрещен" и делает все, чтобы "максимальным образом сократить неудобства, доставляемые им решением американских властей".

"Незамедлительно были созданы механизмы для заблаговременного оповещения пассажиров, которых касается запрет, и содействия тем, кто хочет вернуться в начальный пункт своей поездки. Ни один из них не был оставлен без помощи", - указали в Air France, не уточняя национальной принадлежности тех путешествующих, кому уже было отказано в перелете в Америку.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ, ужесточающий порядок приема беженцев на американскую территорию и устанавливающий запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан семи стран - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Указ также содержит распоряжение в целом приостановить реализацию программы размещения беженцев на 120 дней. Документ также предписывает властям США рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам.