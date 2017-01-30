Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Польше обнародована база данных с именами 8,5 тыс. надзирателей Освенцима

Международная панорама
30 января, 14:39 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Институт национальной памяти Польши сообщил, что публикация преследует образовательные цели
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Институт национальной памяти Польши (ИНП) опубликовал базу данных с именами 8,5 тысяч надзирателей концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, которые работали там в разные годы с момента его основания до ликвидации.

О деталях этого проекта сообщил глава ИНП Ярослав Шарек на пресс-конференции в Кракове.

Смотрите также

Верховный суд Германии подтвердил приговор "бухгалтеру Освенцима"
Институт нацпамяти Польши хочет возобновить следствие по делу концлагеря Равенсбрюк
Эхо Освенцима: пособники нацистов на скамье подсудимых

"Это исторический день. Мы начинаем реализацию большого проекта", - сказал он, подчеркнув, что после Аушвица ИНП планирует расширить базу информацией о надзирателях других немецких концлагерей. "Презентация этой базы с материалами - результат многолетнего расследования, проведенного Комиссией по расследованию преступлений против польского народа", - подчеркнул Шарек.

По его словам, эта публикация преследует образовательные цели, а также является методом борьбы с появляющейся в западных СМИ формулировкой "польские лагеря смерти". Как отметил глава ИНП, в ряде случаев использование этой формулировки становится "элементом ведения исторической политики против поляков". "Эта база - ответ на такие действия", - констатировал он.

Как стало известно на пресс-конференции, база с личными данными эсэсовцев из концлагеря в Освенциме будет доступна в интернете. Готовится информационный портал на пяти языках. Глава музея Аушвиц-Биркенау Петр Цивиньский напомнил, что несколько дней назад музей обратился с просьбой передавать им любые документы, связанные с надзирателями концлагеря, и выразил надежду, что сегодняшняя публикация поможет им собрать необходимые материалы, дневники и письма. "Мы бы хотели понять их мотивацию, влияние пропаганды на принятие решений", - указал он.

Сообщается, что новая база данных является самой полной. Помимо фамилий и имен в ней содержатся личные данные эсэсовцев: дата и место рождения, национальность, служебный номер, стаж работы, образование, гражданство. В некоторых делах есть фотографии, а также материалы судебных разбирательств тех, кого судили после войны. По предварительной информации, несколько десятков человек, фигурирующих в списке, еще живы.

В Аушвиц-Биркенау фашистами были убиты в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев, а также десятки тысяч представителей польской интеллигенции и советских военнопленных. По разным данным, всего там погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей. Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года Красной армией. В боях в этом районе погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Польша
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
2
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
3
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
4
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
5
СК возбудил дело из-за незаконного содержания людей в реабилитационных центрах Башкирии
6
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
7
Украинские радикалы пикетируют филиалы российских банков в Киеве
Темы дня
Реклама