Бельгия на один день передала Франции главного подозреваемого в терактах в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 30 января. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Бельгия на один день передала сегодня французским следователям главного подозреваемого в организации терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года Мухаммеда Абрини. Об этом сообщила Федеральная прокуратура Бельгии. Во Франции он будет допрошен на предмет соучастия в подготовке терактов в Париже 13 ноября 2015 года.

"В рамках расследования терактов в Париже 13 ноября 2015 года Мухаммед Абрини был передан французским властям сроком на один день", - сообщила прокуратура. Эта передача подозреваемого осуществлена в рамках договоренности о сотрудничестве в антитеррористических расследованиях между Францией и Бельгией.

Абрини является тем человеком, который приехал с двумя смертниками в аэропорт Брюсселя 22 марта и покинул зал вылета перед совершением теракта. Его запечатлели камеры видеонаблюдения и опознал водитель такси, который вез террористов в аэропорт. Полиция считает его одним из ключевых организаторов нападения в Брюсселе и активным участником подготовки терактов в Париже 13 ноября.

Утром 22 марта два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя и еще один на станции метро "Маэльбек" в евроквартале столицы Бельгии. Погибли 32 человека, еще около 340 получили ранения. Все идентифицированные участники этой атаки были членами брюссельской террористической группы, планировавшей и активно участвовавшей в осуществлении терактов в Париже 13 ноября 2015 года.

Абрини был задержан 8 апреля в результате полицейской спецоперации. 10 апреля ему были официально предъявлены обвинения в "террористических убийствах" 22 марта в бельгийской столице. Он признался, что является тем человеком в шляпе, которого засняли камеры наблюдения аэропорта в момент, когда он сопровождал террористов- смертников в зале вылета.

31-летний Мухаммед Абрини впервые попал в поле зрения полиции после того, как был замечен на видеозаписи с камеры наблюдения на автозаправке, расположенной к северу от Парижа, он был заснят там за два дня до терактов 13 ноября 2015 года. Абрини был за рулем черного Renault Clio - одной из машин, которые спустя пару дней использовали парижские террористы. Кроме него в автомобиле находился Салах Абдеслам - исполнитель и, предположительно, один из организаторов этих терактов. Они оба имеют бельгийско-марокканские корни, оба родом из брюссельской коммуны Моленбек.