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Президент Казахстана в течение дня выступит с официальным заявлением

Международная панорама
30 января, 14:35 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Светлана Тумакова
Ранее 25 января Назарбаев уже выступал с обращением к казахстанцам в эфире местных телеканалов
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

АСТАНА, 30 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев выступит с официальным заявлением в 21:00 (18:00 мск). Об этом сообщила его пресс-служба.

"Сегодня в эфире республиканских телеканалов ожидается специальное заявление главы государства", - говорится в информации, размещенной на официальном сайте президента.

Ранее 25 января Назарбаев уже выступал с обращением к казахстанцам в эфире местных телеканалов. Тогда глава республики прокомментировал вопросы перераспределения полномочий между ветвями власти в стране.

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Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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