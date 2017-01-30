Президент Казахстана в течение дня выступит с официальным заявлением

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АСТАНА, 30 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев выступит с официальным заявлением в 21:00 (18:00 мск). Об этом сообщила его пресс-служба.
"Сегодня в эфире республиканских телеканалов ожидается специальное заявление главы государства", - говорится в информации, размещенной на официальном сайте президента.
Ранее 25 января Назарбаев уже выступал с обращением к казахстанцам в эфире местных телеканалов. Тогда глава республики прокомментировал вопросы перераспределения полномочий между ветвями власти в стране.