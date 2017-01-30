СМИ: сын экс-генсека НАТО Расмуссена может получить пост в администрации Трампа

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ОСЛО, 30 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Сын бывшего генерального секретаря НАТО датчанина Андерса Фога Расмуссена может получить высокий пост в администрации нового президента США Дональда Трампа. Об этом, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщила датская газета Politiken.
Согласно данным, которые получило издание, Хенрику Фогу Расмуссену уже было сделано предложение и он готовится дать на него ответ. Должность, о которой идет речь, не называется, но обозреватели Politiken полагают, что речь может идти о назначении Расмуссена-младшего советником или послом.
38-летний сын экс-генсека Североатлантического альянса родился в Дании, однако в 2000 году переехал в США, а в 2010 получил американское гражданство. Он проживает в штате Иллинойс, поддерживает Республиканскую партию и руководит консалтинговой фирмой Cimbria Capital, а ранее работал в той же области в Вашингтоне, специализируясь на международных связях с общественностью.
Несмотря на то, что Расмуссен-младший является республиканцем, в ходе предвыборной кампании в США в интервью Politiken он заявлял о том, что не собирается голосовать за Трампа, считает его заявления крайне непоследовательными и не разделяет его позиций по вопросам международной торговли и миграционной политики.