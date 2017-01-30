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Посольство США в Берлине объявило о прекращении выдачи виз гражданам семи стран

Международная панорама
30 января, 15:07 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 30, января. /ТАСС
Приостановка выдачи виз также распространяется на лиц с двойным гражданством, при этом ограничение не затрагивает официальные визиты по государственным делам
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БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Посольство США в Берлине обратилось к гражданам семи государств, в отношении которых американскими властями были введены ограничения, с просьбой не подавать запросы на выдачу виз.

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Как сообщается на сайте ведомства, приостановка выдачи виз распространяется также на лиц с двойным гражданством.

"Согласно указу президента США от 27 января 2017 года, выдача виз иностранцам из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена была приостановлена до дальнейшего распоряжения. Если вы являетесь гражданином одной из этих стран или имеете двойное гражданство, в том числе одной из этих стран, пожалуйста, не планируйте собеседование на получение визы и не оплачивайте соответствующие пошлины", - говорится в сообщении посольства.

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При этом ведомство уточняет, что ограничение не затрагивает официальные визиты по государственным делам, а также по линии международных организаций, в том числе НАТО. Все дополнительные вопросы сотрудники посольства просят направлять на электронную почту.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ, ужесточающий порядок приема беженцев на американскую территорию и устанавливающий запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Указ также содержит распоряжение в целом приостановить реализацию программы размещения беженцев на 120 дней. Документ также предписывает властям США рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам.

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