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Главному подозреваемому в подготовке терактов в Брюсселе предъявлены обвинения во Франции

Международная панорама
30 января, 15:16 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Во время рассмотрения дела Мухаммеда Абрини, доставленного в Париж на один день, судья не задал ему никаких вопросов
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ПАРИЖ, 30 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Парижское правосудие предъявило в понедельник главному подозреваемому в подготовке брюссельских терактов 22 марта 2016 года Мухаммеду Абрини официальные обвинения в соучастии в организации терактов в столице Франции 13 ноября 2015 года. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на его адвокатов.

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Дело Абрини рассматривалось в парижском Дворце правосудия. "Судья следствия не задал ему никаких вопросов", - отметили защитники обвиняемого.

Абрини был доставлен во Францию в понедельник утром из Бельгии под усиленной охраной специально для встречи с французскими следователями. "В рамках расследования терактов в Париже 13 ноября 2015 года Мухаммед Абрини был передан французским властям сроком на один день", - сообщили ранее в Федеральной прокуратуре Бельгии. Эта передача подозреваемого осуществлена в рамках договоренности между Парижем и Брюсселем о сотрудничестве в расследованиях дел, связанных с терроризмом.

Теракты в Брюсселе и Париже

31-летний Мухаммед Абрини впервые попал в поле зрения полиции после того, как был замечен на видеозаписи с камеры наблюдения на автозаправке, расположенной к северу от Парижа, он был заснят там за два дня до терактов 13 ноября 2015 года. Абрини был за рулем черного Renault Clio - одной из машин, которые спустя пару дней использовали парижские террористы. Кроме него в автомобиле находился Салах Абдеслам - исполнитель и, предположительно, один из организаторов этих терактов. Они оба имеют бельгийско-марокканские корни, оба родом из брюссельской коммуны Моленбек.

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Утром 22 марта два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя и еще один на станции метро "Маэльбек" в евроквартале столицы Бельгии. Погибли 32 человека, еще около 340 получили ранения. Все идентифицированные участники этой атаки были членами брюссельской террористической группы, планировавшей и активно участвовавшей в осуществлении терактов в Париже 13 ноября 2015 года.

Абрини приехал с двумя смертниками в аэропорт Брюсселя 22 марта 2016 года и покинул зал вылета перед совершением теракта. Его запечатлели камеры видеонаблюдения и опознал водитель такси, который вез террористов в аэропорт. Полиция считает его одним из ключевых организаторов нападения в Брюсселе и активным участником подготовки терактов в Париже 13 ноября.

Абрини был задержан 8 апреля в результате полицейской спецоперации. 10 апреля ему были официально предъявлены обвинения в "террористических убийствах" 22 марта в бельгийской столице. Он признался, что является тем человеком в шляпе, которого засняли камеры наблюдения аэропорта в момент, когда он сопровождал террористов-смертников в зале вылета.

Серия террористических атак 13 ноября 2015 года была совершена тогда в Париже и столичном пригороде Сен-Дени. В результате нападений террористов погибли в общей сложности 130 человек, еще около 350 получили ранения. Во Франции с тех пор действует режим чрезвычайного положения.

Салах Абдеслам, ранее экстрадированный во Францию из Бельгии и считающийся единственным выжившим из организаторов парижских терактов, в настоящий момент содержится под усиленной стражей в одной из тюрем в столичном регионе Иль-де-Франс, однако долгое время пользуется правом на молчание, отказываясь от дачи каких-либо показаний.

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