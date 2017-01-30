DM: британские парламентарии расследуют феномен и источники выдуманных новостей

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ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Представители комитета Палаты общин британского парламента по культуре начали расследование феномена и источников выдуманных новостей после того, как выяснилось, что одни из самых громких сенсаций в США сфабриковал бывший сотрудник Би-би-си в Лондоне. Об этом сообщает газета Daily Mail.
По ее данным, 35-летний Шон Абдель-Табатабаи распространял фальшивки через сайт YourNewsire.com. В одной из них утверждалось, что "Елизавета II угрожала отречься от трона, если жители Соединенного Королевства проголосуют против Brexit (выхода Великобритании из ЕС)", информирует издание. Этим выдуманным сообщением в сети поделились 35 тыс. раз.
Этот сайт, как выяснило издание, также поспособствовал распространению одной из "теории заговора в преддверии президентских выборов в США, в которой содержалось сфабрикованная новость о существовании доказательства причастности Хиллари Клинтон к сети педофилов".
На слушания в парламентский комитет в связи с расследованием могут быть вызваны руководители компаний Facebook, Google и Twitter. Как заявил глава комитета Дамьен Коллинз, "растущий феномен выдуманных новостей представляет угрозу демократии и подрывает доверие к СМИ в целом".
Пользователям интернета "необходимо предоставить новый инструментарий, который бы позволил им оценить происхождение и, возможно, правдивость информации", подчеркнул британский парламентарий. "Комитет рассмотрит эти вопросы, а также взглянет на источники ложный новостей, попытается выявить мотивацию людей к их распространению", - сказал Коллинз. Мы постараемся "также определить, как они использовались во время выборов и других важных политических дебатов", добавил он.