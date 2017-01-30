Верховный комиссар ООН по правам человека раскритиковал указы Трампа по миграции

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ЖЕНЕВА, 30 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн напомнил администрации США, что дискриминация на основе национальной принадлежности представляет собой нарушение гуманитарного права. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter на официальном сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в связи с введенными в США ограничениями на въезд граждан ряда стран.
"Дискриминация на основе национальности запрещена в соответствии с гуманитарным правом", - отметил аль-Хусейн. Введенные в соответствии с указом президента США Дональда Трампа ограничения на въезд в страну граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением Верховный комиссар ООН расценил как "злонамеренный запрет, который растрачивает ресурсы, необходимые для подлинной борьбы с терроризмом".
"Discrimination on nationality alone is forbidden under #humanrights law" - @UNHumanRights Chief #Zeid pic.twitter.com/EpYpEpyYrf— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 30, 2017
27 января Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд граждан из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.