Верховный комиссар ООН по правам человека раскритиковал указы Трампа по миграции

ЖЕНЕВА, 30 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн напомнил администрации США, что дискриминация на основе национальной принадлежности представляет собой нарушение гуманитарного права. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter на официальном сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в связи с введенными в США ограничениями на въезд граждан ряда стран.

"Дискриминация на основе национальности запрещена в соответствии с гуманитарным правом", - отметил аль-Хусейн. Введенные в соответствии с указом президента США Дональда Трампа ограничения на въезд в страну граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением Верховный комиссар ООН расценил как "злонамеренный запрет, который растрачивает ресурсы, необходимые для подлинной борьбы с терроризмом".

"Discrimination on nationality alone is forbidden under #humanrights law" - @UNHumanRights Chief #Zeid pic.twitter.com/EpYpEpyYrf — UN Human Rights (@UNHumanRights) January 30, 2017

27 января Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд граждан из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.