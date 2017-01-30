Шульц обвинил Трампа в намерении расколоть Евросоюз

БЕРЛИН, 30 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Президент США Дональд Трамп стремится разрушить Евросоюз. Такое мнение высказал на пресс-конференции лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц, претендующий на кресло канцлера на предстоящих парламентских выборах.

"Очевидно, что есть желание расколоть Евросоюз", - сказал он, указав, что Трамп, будучи еще избранными президентом, одним из первых пригласил в США лидера кампании за выход Великобритании из ЕС Найджела Фараджа. "Для нас это означает ,что крупнейший внутренний рынок должен быть разрушен", - пояснил Шульц. По его словам, такая политика является "атакой на Европу" и не отвечает интересам правительства ФРГ.

"Мы требуем, чтобы наши ценности и наша роль в отношениях уважались", - добавил он.

61-летний Шульц станет главным конкурентом Ангелы Меркель на выборах в Бундестаг, которые пройдут 24 сентября.