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Бывший глава МВД Гамбии заключен в Швейцарии под стражу на три месяца

Международная панорама
30 января, 16:40 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
По словам официального представителя прокуратуры Швейцарии Кристофа Шерера, этот срок может быть продлен в случае необходимости
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ЖЕНЕВА, 30 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Бывший министр внутренних дел Гамбии Усман Сонко, подозреваемый в нарушении прав человека, заключен на три месяца под стражу в Швейцарии, где ранее подал просьбу о предоставлении убежища. Об этом сообщила в понедельник прокуратура кантона Берн.

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"Длительность предварительного заключения на настоящее время ограничена тремя месяцами", - заявил официальный представитель прокуратуры Кристоф Шерер, пояснив, что "в случае необходимости этот срок может быть продлен".

Сонко подозревается в нарушениях прав человека во время пребывания на посту министра в Гамбии, в этой связи в Швейцарии в отношении него проводится расследование. Он был арестован 26 января в транзитном центре для просителей убежища в городе Лисс, где находился после прибытия в Швейцарию и подачи 14 ноября просьбы об убежище.

История вокруг просьбы бывшего гамбийского министра об убежище вызвала большой политический резонанс в Швейцарии. Правоконсервативная Швейцарская народная партия, добивающаяся ограничения иммиграции, потребовала 25 января его немедленного ареста и выдворения в Швецию. Ранее гамбиец, по данным местной прессы, пытался получить убежище в Швеции, но получил отказ.

Жалобу на Сонко в правоохранительные органы Швейцарии подала неправительственная правозащитная организация Trial International, цель которой - бороться с безнаказанностью преступников, сообщает Швейцарское телеграфное агентство. Усмана Сонко правозащитники считают ответственным за произвольные аресты и убийства политических противников в период правления бывшего президента Гамбии Яйи Джамме, который в настоящее время также покинул страну после проигранных им 1 декабря 2016 года выборов.

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