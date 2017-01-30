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Источник: информации о визите Эрдогана в РФ в марте пока нет

Международная панорама
30 января, 16:39 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Представитель турецкой администрации отметил, что комментарии о датах и планах пока неуместны
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АНКАРА, 30 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. В администрации турецкого лидера Тайипа Эрдогана пока не располагают информацией о его визите в Россию, якобы запланированном на начало марта. Об этом  ТАСС сообщили  источники в пресс-службе президента Турции.

"Мы пока не получили данных об этом. Поэтому любые комментарии на этот счет о датах и планах пока неуместны", - сказал представитель администрации.

Ранее представители властей обеих стран говорили, что встреча Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться в России в связи с проведением в начале года заседания Совета сотрудничества высшего уровня. Однако точные даты еще не назывались.

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