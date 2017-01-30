Источник: информации о визите Эрдогана в РФ в марте пока нет

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АНКАРА, 30 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. В администрации турецкого лидера Тайипа Эрдогана пока не располагают информацией о его визите в Россию, якобы запланированном на начало марта. Об этом ТАСС сообщили источники в пресс-службе президента Турции.
"Мы пока не получили данных об этом. Поэтому любые комментарии на этот счет о датах и планах пока неуместны", - сказал представитель администрации.
Ранее представители властей обеих стран говорили, что встреча Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться в России в связи с проведением в начале года заседания Совета сотрудничества высшего уровня. Однако точные даты еще не назывались.