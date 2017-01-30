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СМИ: МИД Ирака назвал "ошибочным" миграционный указ Трампа

Международная панорама
30 января, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ахмед Джамаль призвал президента США к пересмотру указа
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. МИД Ирака назвал "ошибочным" указ о запрете на въезд граждан из семи стран с преимущественно мусульманским населением в США и призвал власти страны к его пересмотру. Об этом, как сообщил телеканал "Ас-Сумария", заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Ахмед Джамаль.

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"МИД Ирака выразил сожаление и удивление в связи указом президента США Дональда Трампа, предусматривающим запрет на въезд граждан Ирака в США", - заявил Джамаль.

"Мы считаем, что новой администрации США необходимо пересмотреть это неправильное решение", - сказал официальный представитель, подчеркнув "желание Ирака укреплять и развивать стратегическое партнерство между двумя странами и увеличение перспектив (двустороннего) сотрудничества в области борьбы с терроризмом и в сфере экономики".

На минувшей неделе Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, глава Белого дома распорядился приостановить на 120 дней действие программы размещения беженцев в США.

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