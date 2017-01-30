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Меркель: борьба с терроризмом не оправдывает всеобщее подозрение в отношении мусульман

Международная панорама
30 января, 16:39 дата обновления: 30 января, 16:54 UTC+3
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БЕРЛИН, 30 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала действия американской администрации, которая ввела ограничения на въезд в страну для представителей ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине.

"Такая необходимая и решительная борьба с терроризмом не оправдывает ни в коей мере всеобщее подозрение в отношении людей определенного вероисповедания, в данном случае мусульман или людей определенного происхождения", - подчеркнула Меркель.

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