Меркель: борьба с терроризмом не оправдывает всеобщее подозрение в отношении мусульман

БЕРЛИН, 30 января. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала действия американской администрации, которая ввела ограничения на въезд в страну для представителей ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине.

"Такая необходимая и решительная борьба с терроризмом не оправдывает ни в коей мере всеобщее подозрение в отношении людей определенного вероисповедания, в данном случае мусульман или людей определенного происхождения", - подчеркнула Меркель.