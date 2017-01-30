Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Британии к 65-летию правления королевы выпустят серию коллекционных монет

Международная панорама
30 января, 16:56 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 30, января. /ТАСС
Монеты будут выпущены в нескольких номиналах и изготовлены из различных металлов
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Серию коллекционных монет, посвященных 65-летней годовщине вступления на трон королевы Великобритании Елизаветы II, выпустит 6 февраля Королевский монетный двор. Об этом говорится в сообщении учреждения.

СПЕЦПРОЕКТ
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
9 сентября королева Елизавета II установила абсолютный рекорд продолжительности пребывания на британском троне

Сапфировый юбилей королевы отмечается в истории британской монархии впервые. Монеты  будут выпущены в нескольких номиналах и изготовлены из различных металлов, что напрямую повлияет на их стоимость. Так, памятная пятифунтовая монета будет стоить 13 фунтов стерлингов, в то время как килограммовый экземпляр номиналом в 1 тыс. фунтов из чистого золота обойдется коллекционерам в 49 тыс. 995 фунтов.

По признанию дизайнера пятифунтовой монеты Глина Дэвиса, в процессе создания концепции он, вдохновленный коронацией, нашел оригинальное решение. "Вопреки традиционным дизайнам я повернул корону таким образом, чтобы на ней был виден сапфир Стюартов", - рассказал он.

Смотрите также
Гвардеец едва не застрелил королеву Великобритании Елизавету II

При этом монеты разного номинала будут также различаться по дизайну. На аверсе - традиционный профиль Елизаветы II. На реверсе же пятифунтовых монет будет изображена корона Британской империи и цитата из речи будущей королевы в ее 21-й день рождения. В то время как на реверсе монет номиналом 10, 500 и 1000 фунтов будет выгравирован герб Великобритании.

Елизавета II вступила на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а в прошлом году отпраздновала 90-летие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Персоны
Елизавета II
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
2
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
3
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
4
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
5
Социальные выплаты повышаются с 1 февраля на 5,4%
6
Ученые: второй закон термодинамики может нарушаться в квантовом мире
7
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые соцгарантии
Темы дня
Реклама