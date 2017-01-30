В Британии к 65-летию правления королевы выпустят серию коллекционных монет

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Серию коллекционных монет, посвященных 65-летней годовщине вступления на трон королевы Великобритании Елизаветы II, выпустит 6 февраля Королевский монетный двор. Об этом говорится в сообщении учреждения.

Сапфировый юбилей королевы отмечается в истории британской монархии впервые. Монеты будут выпущены в нескольких номиналах и изготовлены из различных металлов, что напрямую повлияет на их стоимость. Так, памятная пятифунтовая монета будет стоить 13 фунтов стерлингов, в то время как килограммовый экземпляр номиналом в 1 тыс. фунтов из чистого золота обойдется коллекционерам в 49 тыс. 995 фунтов.

По признанию дизайнера пятифунтовой монеты Глина Дэвиса, в процессе создания концепции он, вдохновленный коронацией, нашел оригинальное решение. "Вопреки традиционным дизайнам я повернул корону таким образом, чтобы на ней был виден сапфир Стюартов", - рассказал он.

При этом монеты разного номинала будут также различаться по дизайну. На аверсе - традиционный профиль Елизаветы II. На реверсе же пятифунтовых монет будет изображена корона Британской империи и цитата из речи будущей королевы в ее 21-й день рождения. В то время как на реверсе монет номиналом 10, 500 и 1000 фунтов будет выгравирован герб Великобритании.

Елизавета II вступила на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а в прошлом году отпраздновала 90-летие.