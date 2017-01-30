Подсветку Эйфелевой башни в Париже погасят в знак солидарности с Квебеком

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ПАРИЖ, 30 января. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Французская столица почтит память жертв нападения на мечеть в Квебеке: ровно в полночь в знак траура будет отключена подсветка Эйфелевой башни. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго, выражая в официальном заявлении соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.
"От имени парижан и от себя лично я хочу выразить солидарность с жертвами, их семьями и близкими. Дабы почтить их память и адресовать братское послание всем квебекцам и канадцам, Париж погасит сегодня вечером Эйфелеву башню в полночь, когда она закрывается для посещения", - сообщила градоначальница.
По словам Идальго, трагедия в Квебеке является "ужасающим преступлением", которое стало делом рук "фанатиков, в очередной раз напавших на невиновных вслепую, произвольным образом". "Если насилие и варварство не признают границ, наши города должны объединиться, чтобы противостоять им. Они выстоят и продолжат трудиться на благо того, чтобы наши общества становились еще более открытыми, миролюбивыми и доброжелательными, чтобы добрососедство и инклюзивность были у них в первом ряду приоритетов", - заключила она.
Нападение на мечеть в Квебек-Сити было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье. Двое неизвестных в масках открыли огонь, когда в помещении находились от 40 до 100 человек. По данным канадских СМИ, шесть человек в результате случившегося погибли, восемь получили ранения. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".