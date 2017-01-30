Порошенко пригласил Меркель посетить Украину

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель приехать в Киев.

"Я хотел пригласить госпожу Меркель посетить Украину в удобное для нее время", - отметил Порошенко, выступая перед переговорами с канцлером в Берлине.

Кроме того, он озвучил повестку вопросов, которые стороны обсудят в ходе встречи. "Проинформирую о позитивных процессах экономического роста, обговорим как можно скорейшую реализацию договоренностей с ЕС, в том числе и завершение ратификации Соглашения об ассоциации, завершение процесса предоставления Украине безвизового режима, макрофинансовой помощи и других процессов", - перечислил он.

Порошенко выразил надежду "на укрепление энергетической солидарности и сотрудничества между Украиной и Германией", отметив, что попробует "найти общие подходы к "Северному потоку - 2" и OPAL.

Кроме того, украинский президент подчеркнул взаимные бизнес-интересы двух стран, отметив уверенность позиций немецких предпринимателей на Украине. По его словам, немецкий бизнес увеличил экспорт на Украину, что явилось "компенсацией" потерь, вызванных санкциями. "Я рад, что немецкие предприниматели чувствуют себя как дома (на Украине)", - подчеркнул он.