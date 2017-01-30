Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп заявил, что договорился снизить на $600 млн стоимость F-35

Международная панорама
30 января, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Президент США, по данным Reuters, также высоко оценил проделанную Lockheed Martin работу по реализации программы по созданию и производству истребителя
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с компанией Lockheed Martin о снижении на $600 млн стоимости новейшего истребителя F-35. Об этом передает агентство Reuters.

Смотрите также

Глава Lockheed Martin лично пообещала Трампу снизить цену на истребители F-35
Трамп пожаловался на высокую стоимость программы создания истребителей F-35

Трамп высоко оценил работу, проделанную компанией Lockheed Martin по реализации программы по созданию и производству F-35. Президент США заявил, что его администрация сэкономит многие миллиарды долларов за счет снижения стоимости оборонных контрактов, как он обещал во время предвыборной кампании.

В минувшую пятницу, как сообщило агентство Reuters, министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился осуществить пересмотр программы выпуска многоцелевых истребителей пятого поколения F-35, чтобы добиться снижения ее стоимости. Отмечается, что стоимость программы увеличилась до $379 млрд и в прошлом году принесла корпорации 20% от ее суммарной прибыли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
2
СМИ: Украина представила логотип и слоган для "Евровидения-2017"
3
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
4
Путин: теракт в Квебеке потрясает своей жестокостью и цинизмом
5
Юри Ратас: "усыхать" торговле Эстонии и России уже некуда
6
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
7
МАК: официальные комментарии по катастрофе Ту-154 в Сочи предоставляет только Минобороны
Темы дня
Реклама