Трамп заявил, что договорился снизить на $600 млн стоимость F-35

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с компанией Lockheed Martin о снижении на $600 млн стоимости новейшего истребителя F-35. Об этом передает агентство Reuters.
Трамп высоко оценил работу, проделанную компанией Lockheed Martin по реализации программы по созданию и производству F-35. Президент США заявил, что его администрация сэкономит многие миллиарды долларов за счет снижения стоимости оборонных контрактов, как он обещал во время предвыборной кампании.
В минувшую пятницу, как сообщило агентство Reuters, министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился осуществить пересмотр программы выпуска многоцелевых истребителей пятого поколения F-35, чтобы добиться снижения ее стоимости. Отмечается, что стоимость программы увеличилась до $379 млрд и в прошлом году принесла корпорации 20% от ее суммарной прибыли.