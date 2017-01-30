Один из нападавших на мечеть в Квебеке сам позвонил в полицию

ОТТАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Один из атаковавших мечеть в канадском Квебек-Сити сам позвонил в полицию. Об этом на пресс-конференции сообщил инспектор квебекской полиции Дени Тирсотт.

"Он сам позвонил в полицию и сказал, чтобы мы пришли взять их", - сказал он. По его словам, нападение на мечеть в Квебек-Сити было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье в 19:55 по местному времени (03:55 мск понедельника).

Нападавшие были оперативно задержаны - один непосредственно около мечети, второй - в ходе погони на автомобилях. Тирсотт уточнил, что оба нападавших являются мужчинами в возрасте 20-30 лет. Он добавил, что в настоящее время все мечети провинции взяты под охрану полиции, а стражи порядка опрашивают их представителей.

"Мы не можем сейчас сообщить имена арестованных, так как расследование продолжается", - заявил представитель федеральной полиции Мартин Плант. Он также заявил, что по той же причине полиция не будет пока разглашать, какое оружие использовали нападавшие и любые другие подробности.

По словам главы полиции провинции Квебек Андре Гуле, в результате нападения шесть человек погибли и пять получили тяжелые ранения. "Возраст погибших - от 39 до 60 лет", - уточнил он. Ранее телеканал CBC сообщил, что в мечете погибли шесть человек и 18 были ранены, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Двое неизвестных в масках открыли огонь, когда в помещении находились от 40 до 100 человек. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".