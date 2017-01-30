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Назарбаев: ежегодное послание народу будет опубликовано 31 января

Международная панорама
30 января, 18:17 дата обновления: 30 января, 18:39 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 30, января. /ТАСС
Казахстанский лидер отметил, что в послании "изложено видение дальнейшего развития страны на новом этапе"
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Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев

© Артем Коротаев/ТАСС

АСТАНА, 30 января. /ТАСС/. Послание народу Казахстана, которое ежегодно озвучивает президент республики, будет опубликовано 31 января. Об этом казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев сообщил, выступая с официальным заявлением в эфире республиканских телеканалов.

"Завтра будет опубликовано мое ежегодное послание народу Казахстана", - сказал Назарбаев. При этом он отметил, что "президент может согласно закону изложить послание устно или письменно". "В этом году я избрал второй способ", - сказал Назарбаев.

Глава государства отметил, что в послании "изложено видение дальнейшего развития страны на новом этапе" и оно будет посвящено теме модернизации. "За четверть века мы осуществили две модернизации. Первое - это создание совершенно нового государства на принципах рыночной экономики. Вторая модернизация - это реализация "Стратегии - 2030" и формирование столицы нашей родины Астаны", - отметил Назарбаев.

Он подчеркнул, что Казахстан "развивался ускоренными темпами и вошел в число 50-и наиболее успешных стран".

В то же время, по словам главы государства, "радикальные изменения технологического уклада в современном мире требуют перехода к новой модели экономического роста". "Поэтому мое послание народу будет посвящено третьей модернизации Казахстана. Наша задача - глобальная конкурентоспособность страны в условиях новой реальности" - объявил Назарбаев.

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