Батальон НАТО в Эстонии будет развернут в мае

Юри Ратас: "усыхать" торговле Эстонии и России уже некудаПерейти в раздел Интервью
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ТАЛЛИН, 30 января. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Развертывание батальона НАТО в Эстонии завершится в мае. Об этом в интервью ТАСС заявил премьер-министр балтийской республики Юри Ратас.
"Скорее всего, батальон НАТО мы увидим в мае, во время учений "Весенний шторм" (Kevadtorm). Руководителем этого военного подразделения является Великобритания, свой вклад внесут также Франция и Дания", - сказал он.
Он также добавил, что в связи с прибытием союзников Эстония наращивает расходы на оборону. "В бюджете 2017 года военные расходы запланированы в размере примерно 2,17% ВВП и их повышение связано с размещением в нашей стране военного контингента союзников и обеспечения их всем необходимым. В рамках нынешней (правящей) коалиции принято также решение осуществить трехлетнюю программу военных инвестиций в объеме 100 млн евро. Я вижу это как наши инвестиции в мир и безопасность", - сказал Ратас.
На саммите НАТО в Варшаве в прошлом году было принято решение разместить в 2017 году многонациональные батальоны в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Латвийский батальон возглавит Канада, литовский - Германия, эстонский - Великобритания, польский - США.