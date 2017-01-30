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СМИ: ЦРУ предсказало покушение на Раджива Ганди за пять лет до его убийства

Международная панорама
30 января, 18:31 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Управление частично рассекретило свой прогноз в отношении экс-премьера Индии
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Раджив Ганди, 1991 год

Раджив Ганди, 1991 год

©  REUTERS/K.M. Kishan

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 января. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Центральное разведывательное управление США предсказало убийство известного индийского политика, экс-премьера Индии Раджива Ганди за пять лет до того, как оно произошло.

Об этом стало известно из частично рассекреченных документов разведывательного ведомства.

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Как сообщает индийский телеканал NDTV, оказывается, еще в марте 1986 года в ЦРУ был подготовлен доклад "Индия после Раджива…", который теперь стал частично доступен. Значительная его часть, даже полный заголовок, по-прежнему секретны, однако из открытых частей становится ясно: американские разведчики предполагали, что Ганди может быть убит в течение нескольких лет.

В главе документа, которая так и называется "Угроза Убийства: Стабильность вызывает опасения", указывается, что весьма высока вероятность того, что "в следующие несколько лет произойдет убийство, скорее всего организованное сикхскими экстремистами или кашмирскими мусульманами, которые уже планировали покушения на Раджива". Упоминаются и "фанатики-индуисты". Поскольку документ доступен не полностью, пока не известно, названы ли в нем тамильские боевики, которые и организовали убийство Ганди в 1991 году.

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Американские разведчики наиболее вероятными преемниками Ганди на посту премьера в случае его ухода называли Вишваната Пратапа Сингха и Нарасимха Рао. Оба эти политика впоследствии действительно занимали пост премьер-министра.

Раджив Ганди принадлежал влиятельному клану Неру-Ганди, выходцы из которого правили Индией большую часть после получения страной независимости. Политик был внуком первого премьер-министра страны Джавахарлала Неру и сыном Индиры Ганди, дважды занимавшей пост премьера. Сам Раджив был премьер-министром Индии в 1984-1989 годах. В мае 1991 года во время предвыборной кампании он был убит смертницей из группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама" в городе Шриперумпудур в штате Тамилнад.

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