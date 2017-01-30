Администрация Трампа разработала проект указа об ограничении выдачи рабочих виз

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ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Администрация Дональда Трампа разработала проект президентского исполнительного указа об изменении подхода к предоставлению иностранцам американских рабочих виз. Как сообщила служба новостей агентства Bloomberg, которой удалось ознакомиться с этим документом, указ требует от компаний в США "стараться нанимать в первую очередь американцев", а среди иностранцев "отдавать приоритет самым высокооплачиваемым".
По мнению ресурса, специализирующегося на освещении новостей бизнеса, такая перемена заставила бы американские технологические концерны наподобие Microsoft, Amazon и Apple поменять политику в отношении найма зарубежного персонала, численность которого оценивается "десятками тысяч человек в год", а некоторые представительства этих компаний за рубежом, в частности, в Индии могут быть даже перепрофилированы.
"Иммиграционная политика нашей страны должна разрабатываться и выполняться так, чтобы служить прежде всего национальным интересам США, - цитируется в публикации проект указа. - Визовыми программами для иностранных рабочих следует распоряжаться так, чтобы защищать гражданские права американских трудящихся и людей, уже имеющих законный вид на жительство" в США. По убеждению авторов документа, на первом плане для США должна быть защита собственных трудовых ресурсов и американских рабочих мест.
Служба Bloomberg связывает подготовку нового указа с ужесточением иммиграционной политики, проводимой администрацией Трампа, в частности, с указом об ограничении доступа в США жителей ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Этот указ вызвал бурные протесты в ряде городов США. Уже предприняты попытки оспорить его в судах, демократы в Конгрессе США выразили намерение бороться с ним законодательным путем.
Многие специалисты называют этот указ Трампа контрпродуктивным. В частности, бывший директор ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Майкл Хейден заявил сегодня Общественному радио - NPR, что Америка оказалась "в меньшей безопасности, чем утром в прошлую пятницу (в пятницу, 27 января, Трамп подписал этот указ - прим. ТАСС)", поскольку действия Белого дома, на его взгляд, подкрепляют центральный тезис исламистской пропаганды "об неизбывной вражде между исламом и Западом".
На прошлой неделе Трамп подписал два указа, ужесточающих иммиграционную политику. В частности, он установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. При этом размещение в США беженцев из Сирии приостановлено на неопределенный срок, а программа размещения беженцев в целом - на 120 дней. Наконец, документ предписывает властям США рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам.