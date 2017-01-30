Канадский телеканал назвал имена подозреваемых в нападении на мечеть в Квебеке

ОТТАВА, 30 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Нападение на мечеть в Квебек-Сити (провинция Квебек), в результате которого погибли шесть человек, совершили, предположительно, студенты местного университета Александр Биссоннетт и Мохамед Хадир.

Об этом сообщил телеканал CBC. Других подробностей пока нет.

"Мы не можем сейчас сообщить имена арестованных, так как расследование продолжается", - заявил ранее представитель федеральной полиции Мартин Плант. Он также заявил, что по той же причине полиция не будет пока разглашать, какое оружие использовали нападавшие, и любые другие подробности.

Один из свидетелей нападения ранее сообщил радиостанции CBC, что двое нападавших, на которых были маски, во время расстрела людей в мечети кричали "Аллаху Акбар".

В результате произошедшего во время воскресной вечерней молитвы нападения погибли шесть человек, 18 получили ранения. По данным полиции, 39 человек смогли выжить в этом теракте. Двое нападавших были арестованы - это мужчины в возрасте 20-30 лет. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся "бессмысленным актом насилия" и "террористической атакой на мусульман".