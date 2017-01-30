Юнкер: время для отмены санкций ЕС в отношении РФ еще не пришло

БРЮССЕЛЬ, 30 января. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Время для изменения санкционной политики ЕС в отношении РФ еще не пришло. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с президентом Болгарии Руменом Радевым.

"Мы обсуждали отношения России и ЕС, и у нас нет особых разногласий с президентом Радевым, - сказал он. - В отношении санкций, время для изменений принятых ранее решений не пришло. Все остается в силе, мы позднее решим, когда вернуться к этой проблеме".

Ранее в понедельник президент Радев заявил в интервью брюссельскому новостному порталу EurActiv, что не видит практической пользы от санкций, тогда как потери очевидны. "Я боюсь, что новая американская администрация восстановит диалог с Россией, и ЕС останется заложником санкционной войны с Россией", - заявил он.

Противники антироссийских санкций в ЕС уже неоднократно отмечали, что процесс отмены этих санкций может оказаться технически сложным. Так, в последний раз ЕС в декабре 2016 года продлил антироссийские экономические санкции до 31 июля 2017 года. Даже если США пойдут на отмену своих санкций раньше этого срока, Евросоюзу для досрочной отмены санкций придется добиваться согласия всех 28 стран сообщества на пересмотр этого решения, что сегодня крайне сложно сделать. Таким образом, США могут получить серьезные торговые преференции перед ЕС в развитии отношений с

Россией в тех отраслях, которые для европейского бизнеса будут оставаться закрытыми в результате введения санкций со стороны самого Евросоюза.