СМИ: Пентагон просит разрешить некоторым категориям иракцев въезд в США

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ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Министр обороны США Джеймс Мэттис попросил вывести некоторые категории иракских граждан из-под действия указа главы вашингтонской администрации Дональда Трампа, ограничивающего допуск в США жителей ряда стран с преимущественно мусульманским населением.
Как сообщило в понедельник со ссылкой на собственные источники в Пентагоне сетевое издание Washington Examiner, речь идет, в частности, о переводчиках, работающих или работавших с американскими войсками в Ираке, а также о пилотах иракских ВВС, приезжающих в США для обучения навыкам полетов на истребителях F-16.
По данным издания, список категорий таких граждан может быть расширен. Однако о корректировке самого указа речи не идет.
На прошлой неделе Трамп подписал два указа, ужесточающих иммиграционную политику. В частности, он установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. При этом размещение в США беженцев из Сирии приостановлено на неопределенный срок, а программа размещения беженцев в целом - на 120 дней. Наконец, документ предписывает властям США рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам.