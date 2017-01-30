Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Пентагон просит разрешить некоторым категориям иракцев въезд в США

Международная панорама
30 января, 20:02 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
По данным издания Washington Examiner, о корректировке указа речи не идет
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 30 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Министр обороны США Джеймс Мэттис попросил вывести некоторые категории иракских граждан из-под действия указа главы вашингтонской администрации Дональда Трампа, ограничивающего допуск в США жителей ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп
Трамп: меры по ограничению миграции направлены на борьбу с террором

Как сообщило в понедельник со ссылкой на собственные источники в Пентагоне сетевое издание Washington Examiner, речь идет, в частности, о переводчиках, работающих или работавших с американскими войсками в Ираке, а также о пилотах иракских ВВС, приезжающих в США для обучения навыкам полетов на истребителях F-16.

По данным издания, список категорий таких граждан может быть расширен. Однако о корректировке самого указа речи не идет.

На прошлой неделе Трамп подписал два указа, ужесточающих иммиграционную политику. В частности, он установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. При этом размещение в США беженцев из Сирии приостановлено на неопределенный срок, а программа размещения беженцев в целом - на 120 дней. Наконец, документ предписывает властям США рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы
2
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
3
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
4
ЕСПЧ присудил €13 тыс. обвиняемым по делу об убийстве Немцова братьям Губашевым
5
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
6
Путин: теракт в Квебеке потрясает своей жестокостью и цинизмом
7
В ФРГ мужчина выдавал свою собаку за овцу, чтобы не платить налог
Темы дня
Реклама