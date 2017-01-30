На Украине создан экспертный совет для проверки книг из России

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) утвердил состав экспертного совета, который будет проверять содержание печатной продукции, поступающей из России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Утвержден состав экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции, с целью выявления не разрешенной к распространению на территории Украины", - сказано в сообщении. В совет вошли представители органов государственной власти, отраслевых ассоциаций, союзов, общественной экспертной среды, издатели, деятели культуры, науки и образования, социальные психологи, медиаэксперты и другие специалисты информационной сферы, уточнили в пресс-службе. Возглавил совет первый заместитель Госкомтелерадио Богдан Червак. Ожидается, что первое заседание этого органа состоится в ближайшее время.

Ведомство также утвердило ряд проектов нормативных актов, связанных с реализацией закона о запрете ввоза "антиукраинской литературы". Для их утверждения необходимы соответствующие решения правительства Украины, отметили в комитете.

На Украине с 1 января текущего года вступил в силу закон об ограничении ввоза в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". Он запрещает использование "печатных СМИ и издательской продукции для призывов к захвату власти, насильственного изменения конституционного строя или территориальной целостности Украины", пропаганды войны, насилия и жестокости, разжигания расовой, национальной, религиозной вражды. Кроме того, запрещается пропаганда в печатной продукции коммунистического, тоталитарного, национал-социалистического режимов и их символики, популяризация или пропаганда силовых структур "государства-агрессора".

Госкомтелерадио уполномочен на основании выводов экспертного совета запрещать или разрешать распространение на территории Украины соответствующей издательской продукции, которая "ввозится и/или изготовлена на территории "государства-агрессора" или "временно оккупированной" территории Украины". В случае распространения запрещенной продукции она изымается, а к нарушителям применяется административный штраф.

В прошлом году Госкомтелерадио Украины уже вводил запрет на ряд книг российских авторов. В этот список вошло 38 изданий, в частности книги Николая Старикова "Украина. Хаос и революция - оружие доллара", Андрея Фурсова "Холодный восточный ветер русской весны", Эдуарда Лимонова "Киев капут", Сергея Глазьева "Катастрофа. От американской войны к мировой войне".